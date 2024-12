Cavalo Caramelo, símbolo das enchentes do RS, é adotado por universidade

O cavalo Caramelo, que se tornou um símbolo das enchentes no Rio Grande do Sul, foi resgatado em maio deste ano após ser encontrado em um telhado na cidade de Canoas. Na última sexta-feira (7), o animal foi oficialmente adotado pela Universidade Luterana do Brasil (Ulbra), em um evento que contou com a presença da secretária do Bem-Estar Animal de Canoas e representantes da instituição.

Após ser resgatado no dia 9 de maio, Caramelo foi encaminhado ao Hospital Veterinário da Ulbra. O animal apresentava sinais de maus-tratos e estava em estado crítico, necessitando de cuidados urgentes. Durante os sete meses seguintes, ele recebeu tratamento intensivo para problemas como desidratação, exaustão, lesões na pele e desnutrição.

Os cuidados com Caramelo incluíram vacinação, tratamento odontológico e a colocação de um microchip para identificação, segundo o Hospital Veterinário da Universidade. Graças ao esforço da equipe veterinária, o cavalo conseguiu se recuperar e, atualmente, apresenta um estado de saúde satisfatório. Ele ganhou 50 quilos desde o resgate e pesa agora 400 quilos.

