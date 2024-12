Cavalo Caramelo, símbolo das enchentes do RS, protagoniza chamada da série ‘Yellowstone’

O Cavalo Caramelo, que se tornou um ícone das enchentes que devastaram o Rio Grande do Sul em maio, foi escolhido para ser o protagonista de uma nova campanha publicitária da série Yellowstone, produzida pela Paramount, chamada “Caramellowstone”. O animal, que foi resgatado de um telhado em Canoas após passar cinco dias isolado, foi carinhosamente apelidado de “o maior fã de Yellowstone no Brasil”.

A campanha visa promover as novas temporadas da série, que narra a vida da família Dutton em Montana. “O cavalo que viveu uma vida de desafios tem espírito Yellowstoner em sua alma”, descreveu a chamada sobre Caramelo. “Longe dos dramas da vida real, hoje tudo o que ele faz é curtir uma vida de estrela, como um cavalo dos Duttons faria”, diz outro trecho.

O resgate do Cavalo Caramelo gerou grande repercussão nas redes sociais. Ele conquistou um perfil no Instagram, que já conta com mais de 100 mil seguidores. Essa visibilidade ajudou a aumentar a conscientização sobre a situação dos animais afetados pelas enchentes. Caramelo foi adotado pela Universidade Luterana do Brasil (Ulbra) no início deste mês e agora mora em uma fazenda-escola. Durante seu processo de reabilitação, o cavalo já conseguiu ganhar 50 quilos.

