CBC e CBVela investem R$ 6 milhões para fortalecimento da vela brasileira

O Comitê Brasileiro de Clubes (CBC), em parceria com a Confederação Brasileira de Vela (CBVela), destinou cerca de R$ 6 milhões para impulsionar a vela no Brasil em um projeto que perdura há três anos. Esse investimento, focado em base e alto rendimento, visa ampliar a estrutura da modalidade e melhorar a performance dos atletas tanto ao nível nacional quanto internacional.

“Todo esse investimento evidencia a relevância da parceria entre CBC e CBVela para o crescimento da vela no Brasil, tanto para as futuras gerações quanto para os atletas de alto rendimento. A CBVela espera aumentar esses números no ciclo para os Jogos de Los Angeles 2028 e agradece ao CBC por todo o investimento feito na vela, que proporciona o benefício de muitos atletas”, destacou o presidente da CBVela, Marco Aurélio de Sá Ribeiro.

O aporte foi dividido em três eixos principais. Confira abaixo: