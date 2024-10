CBF afasta árbitros após jogos de Vitória, Flamengo e Palmeiras; baiano está incluso na lista 

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) afastou, por meio de sua Comissão de Arbitragem, três árbitros de campo e quatro assistentes de vídeo após a 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os profissionais não têm previsão de retorno e passarão por uma reavaliação de desempenho técnico.

Entre os árbitros de campo afastados estão Ramon Abatti Abel (Palmeiras x Fortaleza), Bráulio da Silva Machado (Flamengo x Juventude) e Flávio Rodrigues de Souza (Vitória x Fluminense). Já entre os assistentes de vídeo, foram afastados o baiano de Salvador, Diego Pombo Lopez (VAR no Maracanã), Pablo Ramon (VAR no Allianz Parque), Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (VAR no Barradão) e José Claudio Rocha Filho (auxiliar do VAR no Barradão).