CBF define novo calendário para o futebol brasileiro em 2025; saiba detalhes

Os estaduais também foram antecipados, com início em 12 de janeiro e término em 26 de março. Além disso, pela terceira vez consecutiva, o Brasileirão será pausado em todas as Datas FIFA, assegurando que os times tenham 48 horas de descanso entre o retorno dos convocados e os jogos de suas equipes.

A CBF anunciou na tarde desta terça-feira (12) o calendário do futebol masculino profissional para 2025, com a principal novidade sendo a antecipação do Campeonato Brasileiro Série A para março. Pela primeira vez, o torneio será disputado ao longo de dez meses, começando em 29 de março e terminando em 21 de dezembro.

Outra mudança significativa será a realização das semifinais da Copa do Brasil nos finais de semana, assim como as finais, facilitando a participação do público e a promoção do torneio.

As datas das competições nacionais em 2025 incluem a Supercopa do Brasil em 2 de fevereiro, a Copa do Brasil de 19 de fevereiro a 9 de novembro, e as séries A, B, C e D entre março e dezembro. O calendário também especifica o recesso de fim de temporada e o período de pré-temporada, além de prever uma pausa de 15 dias no meio do ano para os times da Série A.

As competições sul-americanas, como a Libertadores e a Sul-Americana, terão início em fevereiro e março, respectivamente, enquanto o Mundial de Clubes da FIFA acontecerá entre 15 de junho e 13 de julho. O planejamento mantém os formatos competitivos e respeita as Datas FIFA e o recesso após a temporada de 2024.