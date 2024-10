CBF detalha 32ª e 33ª rodada do Brasileirão; Bahia x São Paulo é confirmado na Fonte Nova

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), divulgou nesta terça-feira (22), a tabela detalhada das rodadas 32 e 33 do Campeonato Brasileiro de 2024. Com isso, a dúvida do local da realização da partida entre Bahia e São Paulo, válida pela 32ª rodada do Brasileirão, foi sanada.

Existia uma interrogação sobre o local no qual a partida seria realizada devido aos protocolos da CBF em estádios que irão receber a Seleção Brasileira (Brasil e Uruguai duelam na Fonte Nova no dia 19 de novembro, pelas Eliminatórias). Os tricolores irão jogar na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, às 21h30 do dia 5 de novembro (terça-feira), com transmissão em TV aberta pela TV Globo e também com a opção do canal Premiere.