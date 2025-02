CBF divulga data do sorteio da 1ª fase da Copa do Brasil 2025

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou, neste domingo (2/2), a data do sorteio da primeira fase da Copa do Brasil 2025. A entidade sorteará os confrontos da etapa inicial da competição nacional na sexta-feira (7/2), às 15h, em sua sede, no Rio de Janeiro.

Portanto, os 40 confrontos da primeira fase serão definidos e jogarão conforme as novas regras da competição. A partir de 2025, as duas primeiras fases da Copa do Brasil serão decididas em disputa de pênaltis em caso de empate no tempo regulamentar, diferente dos anos anteriores que o critério de desempate era o Ranking Nacional de Clubes (RNC) da CBF.

Confira:

1ª fase: Jogo único na casa do time com pior ranking. Em caso de empate, decisão nos pênaltis.

2ª fase: Jogo único com mando de campo definido pelo regulamento. Se houver empate, a decisão será nos pênaltis.

3ª à 7ª fases: Confrontos definidos por sorteio, com jogos de ida e volta. Se o placar agregado terminar empatado, a vaga será decidida nos pênaltis.

A divisão dos potes de sorteio segue o ranking da CBF. Os cruzamentos entre grupos ocorrem assim: A x E, B x F, C x G e D x H.

O Flamengo é o atual campeão do torneio, após vencer o Atlético-MG na decisão em 2024.