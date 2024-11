CBF entrega teste de ancestralidade para Vini Jr.: confira resultado

Antes da bola rolar entre Brasil e Uruguai, nesta terça-feira (19/11), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) entregou um teste de ancestralidade para o atacante Vinícius Júnior. A ação fez parte de uma campanha da entidade para celebrar o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, comemorado nesta quarta-feira (20/11).

A campanha “Raízes de Ouro” foi celebrada no gramado da Arena Fonte Nova, palco da partida entre brasileiros e uruguaios pela 12ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A ação contou com a presença de Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF.

O teste de DNA, realizado pela empresa AfricanAncestry.com, revelou que os ancestrais do jogador vêm da tribo Tikar, de Camarões.