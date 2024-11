CBF pede fim da pré-Libertadores e playoffs da Sul-Americana para as equipes brasileiras à Conmebol

Diante de um cenário onde o calendário esteja cada vez mais extenso no futebol brasileiro, principalmente com a realização do Mundial de Clubes em junho de 2025, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) encaminhou um ofício à Conmebol neste mês, solicitando uma série de alterações.

A entidade justificou o pedido alegando que os playoffs da Sul-Americana interferem em duas datas do Campeonato Brasileiro. Além disso, a Copa Intercontinental da FIFA e o novo formato do Mundial de Clubes da FIFA exigirão dez novas datas no calendário, sobrecarregando ainda mais as equipes.

Embora o pedido tenha sido feito, a Conmebol nem sequer respondeu a solicitação da CBF. A confederação sul-americana deve seguir com as atuais configurações nas duas principais competições continentais pelo menos até o fim do ciclo 2023-2026 dos contratos comerciais.