CBF propõe mudanças no calendário do futebol brasileiro para 2025

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou um estudo que sugere mudanças significativas no calendário do futebol nacional para o ano de 2025. A proposta inclui o início do Campeonato Brasileiro em março, com uma pausa programada de um mês para a realização do Mundial de Clubes, que está agendado para ocorrer entre 15 de junho e 13 de julho. Para viabilizar essa alteração, os campeonatos estaduais teriam que ser antecipados, começando na segunda semana de janeiro, a partir do dia 7. Essas modificações ainda precisam da aprovação dos clubes e das Federações, e têm como objetivo minimizar os efeitos do novo formato do Mundial, que contará com a participação de quatro equipes brasileiras. A CBF busca evitar que haja sobreposição de jogos do Brasileirão ou da Copa do Brasil durante as janelas de seleções internacionais, o que poderia prejudicar o desempenho dos times.

O estudo também recomenda que os campeonatos estaduais sejam concluídos antes da Data Fifa de março. Apesar do início antecipado, o Campeonato Brasileiro de 2025 precisaria ser estendido por mais dias em dezembro, devido à pausa para o Mundial. Essa estratégia permitirá que os clubes que não forem participar do torneio utilizem esse intervalo para férias ou até mesmo para realizar excursões internacionais. Essas propostas refletem a intenção da CBF de adaptar o calendário do futebol brasileiro às novas exigências do cenário internacional, garantindo que as competições locais não sejam prejudicadas.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA