CBF realizará sorteio dos grupos da Copa do Nordeste na próxima semana

O sorteio de grupos da Copa do Nordeste será realizado na próxima semana. Ainda não há data confirmada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), mas ao que tudo indica, o evento deve ser realizado a partir da próxima terça-feira (14), às 19h, no Hotel Grand Hyatt, localizado no Rio de Janeiro. A informação foi inicialmente divulgada pela Itatiaia Esporte e confirmada pelo Bahia Notícias.

Atualmente, quatro equipes seguem brigando por uma vaga no Nordestão e serão definidas após esta quarta-feira (8). CSA, Botafogo-PB, Treze, Maracanã, Ferroviário, Moto Club, Juazeirense e ASA são os oito clubes postulantes às vagas que serão definidas após um confronto eliminatório. Confira os embates abaixo:

Juazeirense x ASA-AL – 16h – Estádio Adauto Moraes Ferroviário x Treze – 16h – Estádio Presidente Vargas CSA x Maracanã – 20h – Estádio Rei Pelé Botafogo-PB x Moto Club – 20h – Estádio Almeidão

Enquanto as quatro vagas restantes são definidas, 12 clubes já garantiram presença na fase de grupos: Altos, América-RN, Ceará, Confiança, CRB, Sousa, Sport, Vitória, Sampaio Corrêa, Bahia, Fortaleza e Náutico. Após a definição dos 16 participantes, eles serão divididos em dois grupos de oito.