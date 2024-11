CBF se planeja para ter Pep Guardiola na Seleção Brasileira, diz site

Vivendo um momento de incertezas no Manchester City, em seu último ano de contrato, Pep Guardiola pode ser o novo técnico da Seleção Brasileira. De acordo com informações do site The Athletic, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) teria a intenção de contar com o técnico espanhol.

Segundo apurações do jornalista Sam Lee, a CBF já realizou contatos com Guardiola durante a temporada atual. O treinador não teria gostado do distanciamento da entidade após sua passagem pelo Barcelona entre 2008 e 2012, mas ainda se mostra animado com a possibilidade.