CBF tenta convencer Pep Guardiola a treinar seleção brasileira

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) está em busca de convencer Pep Guardiola, atual técnico do Manchester City, a assumir o comando da seleção brasileira. De acordo com informações do site The Athletic, Guardiola demonstrou interesse em treinar uma seleção nacional, especialmente com a Copa do Mundo de 2030 em vista. Embora tenha sido sondado para liderar a Inglaterra, ele não mostrou grande entusiasmo pela proposta. Desde o início de 2024, a Confederação tem feito várias tentativas de contato com o técnico. A situação se complicou após a reeleição de Ednaldo Rodrigues para a presidência da entidade, que resultou na contratação de Dorival Júnior como novo técnico da seleção, frustrando as expectativas de que Carlo Ancelotti pudesse assumir o cargo.

WhatsApp

Atualmente, Guardiola possui um contrato com o Manchester City que se estende até junho de 2025. No entanto, o clube enfrenta um momento desafiador, com lesões de jogadores e uma série de derrotas recentes. Isso gerou especulações sobre a possibilidade de Guardiola encerrar sua trajetória no City, onde conquistou 18 títulos em oito anos, e a expectativa é que ele renove seu contrato por mais uma temporada antes de considerar um cargo em uma seleção. Enquanto isso, a seleção brasileira, sob a direção de Dorival Júnior, se prepara para seus próximos desafios nas Eliminatórias da Copa do Mundo. O Brasil enfrentará a Venezuela no dia 14 de novembro e o Uruguai no dia 19 do mesmo mês. Atualmente, a equipe ocupa a quarta posição na tabela de classificação, somando 16 pontos até o momento.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Luisa dos Santos