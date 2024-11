CBMDF: colégio em Águas Claras pega fogo durante a madrugada

Um colégio localizado no Setor Habitacional Arniqueiras, em Águas Claras, pegou fogo na madrugada deste domingo (3/11). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) chegou ao local às 04h19, empregando três viaturas. Ninguém ficou ferido no incêndio ocorrido no Colégio Tiger.

Ao chegar ao local, as equipes de socorro visualizaram bastante fumaça saindo do interior da escola. De imediato, a guarnição de salvamento realizou a entrada forçada, tendo em vista que a edificação encontrava-se trancada.

A equipe de combate a incêndio desenvolveu linhas de mangueiras e efetuou o combate às chamas, que se concentravam em um dos cômodos do imóvel. Com rápida atuação dos militares, o incêndio foi extinto e não se propagou para o restante do prédio.

Não houve vítimas. A Polícia Militar e a perícia foram acionadas para o local.