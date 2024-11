CBPM celebra acordo de cooperação técnica com Cooperativa de Garimpeiros da Bahia

Após uma reunião, nesta sexta-feira (1°), a Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM) firmou um acordo de cooperação técnica com a Cooperativa de Garimpeiros da Bahia (Coopergaba), por meio do qual passará a apoiar esses trabalhadores. O acordo garante que a cooperativa passe a contar com apoio técnico e institucional da CBPM.

Consciente do papel histórico, social e econômico significativo da atividade garimpeira na Bahia, a CBPM, por meio da formalização do acordo, passará a intermediar o contato da Coopergaba com o poder público e sociedade civil., além de prestar uma espécie de consultoria aos garimpeiros, que passarão por uma capacitação profissional para atuar em alinhamento a sustentabilidade e segurança.

O presidente da CBPM, Henrique Carballal, comentou sobre a importância dos garimpos para a geração de emprego e renda. “São trabalhadores que, em sua maioria, herdaram o conhecimento do garimpo de outras gerações. Filhos, netos e bisnetos de garimpeiros que encontram nesta atividade o sustento de suas famílias e que buscam hoje poder seguir o que prevê as leis ambientais”, explicou.