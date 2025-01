CBSk anuncia acordo com a Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação para criação de entidade internacional

A Confederação Brasileira de Skateboarding (CBSk) e a Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação (CBHP) firmaram um acordo para a criação de uma nova entidade que irá representar ambas as modalidades no cenário internacional. Denominada Skate Brasil, essa iniciativa foi uma exigência da World Skate e surge como solução para um impasse que afetou a administração do skate no Brasil ao longo de 2024. Com a nova confederação, a CBSk continuará a ter autonomia na gestão do Skateboarding olímpico brasileiro. A nova entidade se concentrará na representação internacional, enquanto cada confederação manterá sua independência nas decisões cotidianas.

Essa estrutura visa garantir que as especificidades de cada modalidade sejam respeitadas. As conversas para a fusão começaram após os Jogos Olímpicos de Paris-2024, com o objetivo de promover uma convivência harmoniosa entre as duas organizações. A unificação das confederações foi uma solicitação da World Skate, que buscava a integração das modalidades de patinação e skate sob uma única entidade. A rivalidade entre a CBSk e a CBHP se intensificou após a inclusão do skate como esporte olímpico em 2017, ano em que a World Skate foi criada.

O Comitê Olímpico Brasileiro (COB) inicialmente designou a CBSk como a representante dos skatistas, mas a situação se complicou com a exigência de uma única entidade por país. Em janeiro, a CBSk foi desfiliada da World Skate, o que gerou apreensão no meio esportivo brasileiro. A CBHP concordou em atuar como a “organização guarda-chuva”, enquanto a CBSk mostrou resistência à fusão. O COB interveio na administração do skate nacional, e a CBSk conseguiu uma liminar para ser reafilada à World Skate, com uma decisão final esperada para dezembro.

A união entre a CBSk e a CBHP poderá ser aprovada pela World Skate nas próximas semanas, o que representa um passo significativo para a organização do skate e da patinação no Brasil. A expectativa é que essa nova estrutura traga mais estabilidade e representatividade para os atletas brasileiros nas competições internacionais.

