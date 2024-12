CCB alerta para os perigos de jogos eletrônicos e apostas: “Compromete a vida terrena e espiritual”

O ancião mais experiente da Congregação Cristã no Brasil (CCB) fez um alerta aos fiéis sobre os perigos dos jogos eletrônicos e apostas, como o popular “jogo do tigrinho”. O discurso, transmitido pelo canal oficial da igreja no YouTube, destacou os prejuízos que essas práticas podem trazer para a vida pessoal, financeira e espiritual.

Na mensagem, o ancião alertou sobre o crescimento dessas atividades, que têm atraído pessoas por curiosidade ou falta de discernimento. Ele mencionou casos de famílias desestruturadas e perdas materiais causadas pelo vício em jogos.

“Temos o dever de apresentar à irmandade um conselho com relação ao que vem acontecendo no Brasil e no mundo. As pessoas incautas, por curiosidade ou falta de luz, têm adentrado a isto, trazendo prejuízos pessoais, financeiros, familiares e até na obra de Deus”, afirmou.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por O Fuxico Gospel (@fuxicogospel)

Segundo o líder religioso, a facilidade de acesso a esses jogos por meio de celulares e computadores aumenta a exposição ao vício. Ele também destacou que os ganhos iniciais, muitas vezes apresentados como atrativos, acabam levando a perdas maiores.

“O início é tentador, porém, no anseio de ganhar mais, a pessoa se torna refém do sistema, podendo viciar-se de tal modo que tudo quanto possui se emprega para satisfazer seu vício”, declarou.

O discurso ainda trouxe orientações práticas para os fiéis, como vigilância sobre as próprias ações e cuidado especial com os idosos. O ancião recomendou que os aposentados mantenham senhas bancárias em local seguro para evitar abusos, relatando casos de familiares que usaram recursos financeiros de parentes idosos para sustentar o vício em jogos.

Ao final, ele reforçou a importância de evitar essas práticas, apontando os impactos negativos para a comunhão com Deus. “Este vício é uma transgressão perante o Senhor e compromete a vida terrena e espiritual”, concluiu.

The post CCB alerta para os perigos de jogos eletrônicos e apostas: “Compromete a vida terrena e espiritual” appeared first on Fuxico Gospel.