CCB anuncia nova regra que reforça sua postura de isolamento em relação ao mundo exterior

A Congregação Cristã no Brasil (CCB) publicou uma circular nesta semana reforçando a proibição de transmissões ao vivo, gravações de áudio e vídeo, ou qualquer publicação de conteúdos relacionados aos seus cultos e serviços religiosos. A decisão foi tomada em resposta a recentes polêmicas envolvendo vídeos publicados nas redes sociais, em que algumas opiniões expressas por anciãos foram consideradas distorcidas em relação à interpretação bíblica.

O comunicado, emitido pelo Conselho dos Anciães Mais Antigos, enfatiza que essa orientação não é nova e já foi abordada em circulares anteriores. A CCB também destacou que as transmissões oficiais de cultos virtuais são realizadas apenas pela sede, no Brás, São Paulo, em horários específicos: aos domingos, às 10h, e às quartas-feiras, às 15h.

Trecho da circular:

“Lembramos a necessidade de nos abstermos da publicação de vídeos e/ou áudios da pregação da Palavra, execução dos Hinos de Louvores e Súplicas a Deus, bem como de conselhos e testemunhos”, reforça o documento.

A proibição vale para todo o território nacional e abrange tanto gravações dentro dos templos da CCB quanto conteúdos publicados em nome da denominação. A igreja pede aos fiéis que respeitem as orientações para evitar mal-entendidos e proteger a mensagem de sua doutrina.

Leia a circular na íntegra:

Caros irmãos do Ministério e Irmandade,

A paz de Deus.

A presente publicação foi elaborada para, novamente, lembrar ao Ministério e Irmandade que em ocasiões anteriores já tivemos Circulares publicadas pelo Conselho dos Anciães Mais Antigos orientando a irmandade a não transmitir cultos ou qualquer outro serviço divino, inclusive de funerais através de vídeos, lives ou qualquer outra forma de transmissão.

Igualmente lembramos a necessidade de nos abstermos da publicação de vídeos e/ou áudios da pregação da Palavra, execução dos Hinos de Louvores e Súplicas a Deus, bem como de conselhos e testemunhos.

Na ocasião dessas publicações anteriores, foi comunicado por este Conselho, em documento similar, que os cultos virtuais transmitidos à nossa irmandade são apenas aqueles realizados na Congregação Cristã no Brasil – Brás, nos domingos às 10h00 e nas quartas-feiras às 15h00.

Portanto, estão desautorizadas quaisquer outras transmissões em todo o território nacional, quer em nome, ou nos ambientes de cultos da Congregação Cristã no Brasil.

Vossos irmãos em Cristo,

Conselho dos Anciães Mais Antigos

