CCR vê mais de R$ 100 milhões em oportunidades de concessões de rodovias e vai disputar novos leilões nos próximos

A CCR está avaliando oportunidades que ultrapassam R$ 100 bilhões em novos projetos de concessões de rodovias no Brasil. Miguel Setas, presidente do grupo de infraestrutura de transporte, anunciou que a empresa participará de leilões nos próximos seis meses, buscando expandir sua atuação no setor. Recentemente, a CCR conquistou o leilão da Rota Sorocabana, que abrange um conjunto de rodovias em São Paulo. A empresa já opera 130 quilômetros dessa rota, que representa 80% da receita projetada. O foco da companhia para os próximos leilões será em rodovias e mobilidade urbana, com ativos estimados entre R$ 60 bilhões e R$ 70 bilhões.

No que diz respeito aos aeroportos, a CCR está finalizando um processo de mitigação de riscos em seu portfólio, o que pode facilitar a consolidação de operações. Setas ressaltou que, caso os padrões de rentabilidade não sejam satisfatórios, a empresa pode optar por não seguir com determinados projetos, embora acredite que as oportunidades no mercado são numerosas. O governo federal tem planos de realizar cinco leilões de rodovias em dezembro, com um investimento total estimado em R$ 32,4 bilhões para melhorias na infraestrutura. Essa movimentação pode impulsionar ainda mais o setor de concessões e atrair novos investimentos.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA