CCR vence leilão de concessão rodoviária Rota Sorocabana com proposta de R$ 1,6 bilhão

A CCRCotação de CCR foi a vencedora do leilão para a concessão rodoviária Rota Sorocabana, realizado em 30 de outubro. A empresa apresentou uma proposta de R$ 1,601 bilhão, que será destinada ao governo de São Paulo. O valor mínimo estipulado no edital era de R$ 597,5 mil. A concorrência foi acirrada, com 26 lances, sendo a Ecorodovias a principal competidora. O projeto da concessão envolve um investimento significativo, com obras previstas que totalizam R$ 8,8 bilhões. O contrato terá uma duração de 30 anos e abrangerá 460 km de estradas localizadas no Sudoeste paulista, incluindo trechos importantes do sistema Castello Branco-Raposo Tavares. O governo de São Paulo planeja dividir a concessão em dois blocos, com o leilão da Nova Raposo agendado para 28 de novembro.

Este leilão marca a primeira vitória da CCRCotação de CCR no setor rodoviário desde 2021. Eduardo Camargo, presidente da divisão de rodovias da empresa, ressaltou a relevância estratégica desse ativo para a companhia e para a infraestrutura do estado. Entretanto, a concessão não passou despercebida pela comunidade local. Um grupo de aproximadamente dez moradores da rodovia Raposo Tavares se manifestou em frente à B3, expressando sua insatisfação com o leilão da Nova Raposo. Os protestantes criticaram as desapropriações previstas e a instalação de pedágios, argumentando que essas medidas impactarão negativamente a vida da população local, com a remoção de famílias e a criação de uma faixa lateral que não resolverá os problemas de tráfego existentes.

Publicado Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA