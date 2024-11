CCXP24: Prime Video confirma talentos grandiosos no Brasil

O Prime Video chegou com tudo na CCXP24 e trará seis produções para o palco principal do evento. O Palco Thunder receberá talentos e anúncios de algumas séries bem famosas da plataforma e também novidades da próxima produção original do streaming, chamada “Tremembé”.

Confira a lista abaixo

Reacher, Nível Secreto, Sua Culpa, Invencível, A Roda do Tempo e Tremembé, produção inspirada em fatos reais, vão invadir o evento com suas estrelas, incluindo Alan Ritchson (Jack Reacher), Maria Sten (Frances Neagley) e o autor Lee Child, de Reacher; os produtores executivos Dave Wilson e Tim Miller, que também é o criador, de Nível Secreto; Nicole Wallace (Noah), Victor Varona (Lion) e Eva Ruiz (Jenna) de Sua Culpa; Sandra Oh (Debbie Grayson), Gillian Jacobs (Samantha Eve Wilkins/Atom Eve) e o produtor executivo e co-showrunner Robert Kirkman da série animada Invencível; Josha Stradowski (Rand al’Thor), Madeleine Madden (Egwene) e o showrunner Rafe Judkins, de A Roda do Tempo; e Marina Ruy Barbosa (Suzane von Richthofen), Felipe Simas (Daniel Cravinhos), Bianca Comparato (Anna Carolina Jatobá) e o showrunner Ulisses Campbell, que compartilharão mais sobre “Tremembé”, a nova série do serviço de streaming.