CDL faz entrega do prêmio principal da Campanha de Natal 2022

O presidente da CDL fez, nesta segunda feira (16/01/2023), a entrega do prêmio principal da Campanha NATAL DO BEM CDL. O cliente Henrique Roger Purificação da Silva, recebeu das mãos do presidente da CDL (Ozeas) e dos proprietários da CONSTRUMAIS (Clauciane e Chiquinho), o prêmio de 01 POUPANÇA SICOOB no valor de R$ 20.000,00.