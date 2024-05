CE: pai e madrasta que abandonaram criança são ouvidos e liberados

Reprodução

1 de 1 Imagem colorida de criança abandonada em beira de estrada no Ceará – Metrópoles – Foto: ReproduçãoO casal que tentou abandonar um garoto, de 8 anos, por duas vezes na cidade de Trairi, no litoral do Ceará, foi identificado como sendo o pai e a madrasta da criança. Eles foram ouvidos pela polícia nessa quarta-feira (15/5) e liberados.

Na noite da última terça-feira (14/5), os suspeitos tentaram largar o menino sozinho em dois locais diferentes do município. Em um dos momentos, o garoto foi fotografado do lado de fora do veículo, com os pertences em uma sacola e uma mochila.

Conforme o Conselho Tutelar de Trairi, após tomar conhecimento do caso, um profissional foi até a residência onde a criança vivia. O órgão acompanhou o garoto e entrou em contato com a mãe, que mora em Pacatuba, na Região Metropolitana de Fortaleza. Nessa quinta-feira (16/5), a mãe buscou o filho.

Segundo órgão, o menino está sob os cuidados dela.

Abandono de incapaz A Secretaria da Segurança Pública informou que equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar foram acionadas para a ocorrência, após o casal ser visto deixando a criança em uma via e, em seguida, retornando e levando-a de volta.

As investigações estão a cargo da Delegacia Metropolitana de Trairi, que apura a conduta do casal como suspeita de tentativa de abandono de incapaz e tortura psicológica.

“A Delegacia Metropolitana de Trairi está a cargo dos trabalhos investigativos e realiza oitivas e diligências para elucidar todas as informações acerca do caso, bem como confirmar a prática dos crimes e representar judicialmente contra suspeitos. O veículo utilizado pelos suspeitos no dia do caso foi apreendido pela unidade policial”, detalhou a Secretaria da Segurança Pública.

