Ceará e Coritiba medem forças de olho no G4 da Série B

Coritiba e Ceará entram em campo, a partir das 21h30 (horário de Brasília) desta quarta-feira (18), no estádio Couto Pereira, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O jogo, que terá transmissão ao vivo da TV Brasil, é crucial para as duas equipes.

Ocupando a 12ª posição da classificação com 34 pontos, o Coritiba vive um momento de altos e baixos na competição. Após derrota para o Operário na última rodada, o Coxa precisa dos três pontos em casa para continuar vivo na briga pelo acesso na reta final da competição.

Para conseguir o acesso, a equipe paranaense tem de alcançar um feito inédito, pois nunca um time conseguiu 10 vitórias nas últimas 12 rodadas para alcançar a Série A. Em 2009, o próprio Coritiba somou 8 vitórias em 12 jogos, mas naquela temporada o time tinha 38 pontos na 26ª rodada.

Já o Ceará tenta se aproximar do G4. O Vozão tem 39 pontos, três a menos que o atual 4º colocado Sport. Contando com o melhor ataque da competição, o time cearense tem Erick Pulga como destaque e vice-artilheiro da Série B. Além do atacante de 23 anos, outro destaque é o meia argentino Lucas Mugni, que já deu cinco assistências na competição.

A equipe do técnico Léo Condé tem o retrospecto recente a seu favor, pois o Ceará não perde para equipe paranaense desde 2011.

* Colaboração de Pedro Amorim (estagiário) sob supervisão de Paulo Garritano.