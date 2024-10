Ceilândia recebe nova linha de ônibus Zebrinha com acesso ao metrô

Os moradores do Setor P Sul, em Ceilândia, a partir da próxima segunda-feira (14/10), terão uma nova opção de transporte público visando facilitar o acesso ao metrô. A Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob-DF) anunciou a criação da linha 0.019, operada pelos micro-ônibus Zebrinha, que conectará o Setor P Sul às estações Ceilândia Sul, Guariroba e Ceilândia Centro. Serão realizadas 42 viagens diárias com tarifa de R$ 2,70.

A nova linha 0.019 será operada inicialmente com três miniônibus. Os veículos sairão do Setor P Sul, de segunda a sexta-feira, com intervalos de 22 minutos entre as partidas.

Confira os horários:

As viagens estão previstas para 5h42, 6h04, 6h26, 6h48, 7h10, 7h32, 7h54, 8h16, 8h38, 9h, 9h22, 09h44, 10h06, 10h28, 10h50, 11h12, 11h34, 11h56, 12h18, 12h40, 13h02, 13h24, 13h46, 14h08, 14h30, 14h52, 15h14, 15h36, 15h58, 16h20, 16h42, 17h04, 17h26, 17h48, 18h10, 18h32, 18h54, 19h16, 19h38, 20h, 20h22 e encerra às 20h44.

O itinerário inclui as principais vias do Setor P Sul, como as Vias P4, P3, P2, N1 e N2, e faz conexão direta com as estações do metrô de Ceilândia Sul, Guariroba e Ceilândia Centro.

A integração entre o ônibus e o metrô será possível para os passageiros que utilizam cartões de bilhetagem automática, como o Cartão Mobilidade, que pode ser adquirido nas estações do Metrô-DF e postos autorizados do BRB. Com esses cartões, os usuários poderão fazer até três embarques consecutivos em um período de três horas, pagando a tarifa máxima de R$ 5,50.