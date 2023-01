Celebração da Festa de São Lázaro: a figura que causa confusões na Bíblia

Ao contrário das centenas de nomes citados nos textos sagrados da Bíblia, há um em especial que se destaca porque tem um homônimo e é responsável por gerar algumas confusões entre os fiéis.

Trata-se de Lázaro, ou São Lázaro. O protetor dos enfermos, desamparados e dos animeis é celebrado no último domingo de janeiro, que neste ano será no dia 29 de janeiro. Mas a grande verdade é que o nome é citado nas Escritas Sagradas em dois momentos diferentes e, por isso, é festejado em diferentes datas ao longo do ano.

Um deles vem das parábolas contadas por Jesus, segundo o Evangelho de São Lucas, capítulo 16, versículos do 19 ao 31. Já o outro é descrito como um dos amigos pessoais de Jesus, irmão de Marta e Maria.



O último domingo de janeiro também é dia de Omulu, o orixá da saúde. A tradicional festa de celebração à Omulu é marcada pela com lavagem da escadaria da igreja de São Lázaro, velas acesas e banho de pipoca.

Este ano, as celebrações começam com uma alvorada às 6h e, em seguida, Celebrações Eucarísticas às 7h, às 9h e às 11h. Pela tarde acontecerá a Santa Missa Solene, seguida de uma procissão.

O programa teve produção, narração e edição de Vinícius Harfush.

