Celebração do Novembro Negro reúne Olodum, Afrocidade e Filhos de Ghandy no TCA em evento gratuito

Finalizando a programação do Novembro Negro Bahia, o Governo da Bahia, através da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial e dos Povos e Comunidades Tradicionais (Sepromi), anunciou a realização do Ato de Celebração do Novembro Negro Bahia, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA), na terça-feira, dia 26 de novembro.



O evento gratuito vai reunir atrações como a banda Didá, com sua batida marcante e protagonismo feminino e sua eterna homenagem ao mestre Neguinho do Samba; os Filhos de Gandhy, tapete branco da paz com seu ijexá; o cantor Dão e sua ginga black da Bahia; o pagodão contemporâneo da banda de Camaçari Afrocidade e o toque vibrante dos tambores ancestrais do Bloco Afro Olodum.

O ingresso poderá ser no Sympla (clique aqui). Além da música, o Ato vai contar com a performance do Bando de Teatro Olodum, um dos mais importantes grupo de teatro negro do país e um espetáculo bem humorado de Sulivã Bispo, com sua personagem Koanza, com misto de irreverência e força.



Para a secretária de Promoção da Igualdade Racial e dos Povos e Comunidades Tradicionais da Bahia, Ângela Guimarães, o Ato será um momento de celebrar a potência da herança cultural afro diaspórica na Bahia. “Neste primeiro Novembro Negro com o dia 20 de novembro como feriado nacional, trouxe ainda mais força e visibilidade para a agenda antirracista na Bahia, estado de grande importante para estas lutas”, disse a Secretária Ângela Guimarães.

A produção do Ato de Celebração do Novembro Negro Bahia é realizado pela Sepromi Bahia com a Secretaria de Turismo (Setur Bahia) e a produtora Brilho Estrelar.