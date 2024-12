Celebridades apaixonadas por jogos de cassino

Um desses aspectos é, justamente, a paixão pelos jogos de azar. Confira alguns exemplos de celebridades fascinadas pelos jogos de cassino.

Ben Affleck

O famoso ator de Hollywood é amplamente conhecido pelos papéis que o tornaram uma estrela em filmes de ação, como Batman ou Liga da Justiça. Mas a imprensa também revelou que Ben é um grande entusiasta dos jogos de cassino.

Em 2001, Ben entrou em um cassino e ganhou nada menos que 800 mil dólares em uma mesa de Blackjack. Já em 2004, ele aumentou sua fortuna com mais 356 mil dólares, dessa vez conquistados no poker.

Segundo o ator, o dinheiro não é a principal motivação, mas sim a adrenalina proporcionada pelos jogos de cartas.

Tobey Maguire

Você certamente o conhece se já assistiu aos filmes do Spiderman, onde ele interpretou o famoso super-herói em algumas produções.

O que talvez você não saiba é que Tobey é um grande entusiasta de poker. Ele joga tanto Texas quanto Omaha Poker e, em 2004, venceu o torneio Hollywood Park Casino.

Curiosamente, ele perdeu na final justamente para Ben Affleck. No entanto, em 2011, Tobey finalmente conquistou o título e colocou seu nome no cheque de 300 mil dólares.

Somente com torneios de poker, Maguire acumulou uma fortuna, arrecadando mais de 10 milhões de dólares. Ele aprendeu os segredos do poker com um mestre do jogo de cartas, o romeno Daniel Negreanu.

Charlie Sheen

O ator Charlie Sheen é conhecido por suas aparições em produções de comédia de Hollywood.

Infelizmente, quando o assunto é sua paixão pelos jogos de cassino e pelo jogo de azar em geral, Charlie é mais um exemplo negativo.

Ele desenvolveu uma dependência grave por jogos de azar, sentindo a necessidade de ganhar mesmo já tendo dinheiro suficiente. Essa obsessão o levou a um comportamento compulsivo.

Charlie perdeu grandes quantias de dinheiro, somando centenas de milhares de dólares. Além disso, sua esposa ficou furiosa ao saber que ele se atrasou para o hospital durante o nascimento de seu filho porque havia parado para jogar.

50 Cent

O rapper 50 Cent já foi visto em vários cassinos, embora ele tenha declarado que sua verdadeira paixão são as apostas esportivas. No entanto, descobriu-se que ele também gosta de jogos como o Blackjack.

Além de ser um rapper americano, 50 Cent já se aventurou na indústria cinematográfica. Ele fez apostas esportivas incríveis ao longo do tempo, apoiando seus atletas favoritos, alguns dos quais são seus amigos próximos.

Ainda assim, o rapper americano também jogou em grandes cassinos e chegou até a promover algumas marcas do setor.

Ray Romano

Ray Romano ficou famoso com a série de comédia Everybody Loves Raymond. O simpático ator admitiu ter uma paixão especial pelos jogos de cassino, sendo também um grande fã de poker.

Ele participou várias vezes dos torneios World Series of Poker, realizados em cassinos de renome internacional.

No entanto, sua paixão pelos jogos de azar rapidamente se transformou em dependência. O ator enfrentou muitos episódios de comportamento compulsivo e acabou buscando terapia especializada para tratar o problema em determinado momento.

Pamela Anderson

A famosa atriz que ganhou notoriedade graças à série Baywatch, Pamela Anderson, é uma grande fã de caça-níqueis, especialmente aqueles com rodadas bônus de giros grátis, além de gostar de poker.

Ela passou por uma situação desagradável quando acumulou dívidas muito altas em um famoso cassino em Las Vegas, Nevada. Para saldar a dívida de 250 mil dólares, Pamela se casou com Rick Salomon. Naturalmente, o casamento não durou muito tempo.

Mesmo assim, Pamela continuou jogando, especialmente em caça-níqueis, sendo vista ocasionalmente em vários cassinos.

Wayne Rooney

Wayne Rooney é provavelmente o exemplo mais famoso de um jogador de futebol que se prejudicou gravemente devido aos jogos de azar.

Um dos grandes atacantes do Manchester United, o inglês desenvolveu uma paixão pelos jogos de cassino. Ele frequentava várias casas de jogos, apostando grandes somas de dinheiro, quase sempre com perdas significativas.

Rooney acumulou uma dívida gigantesca em cassinos, superior a 600 mil dólares, perdendo dinheiro tanto na roleta quanto nas mesas de Blackjack.