Celebridades vão a jantar com Joe Biden e Kamala Harris

Estiveram presentes nomes como Billy Porter, Sean Penn, Chris Pine, Scarlett Johansson, Keri Russell e Rufus Sewell

O presidente dos EUA, Joe Biden, durante o jantar da White House Correspondents’ Association, criada por jornalistas setoristas da Casa Branca em 25 de fevereiro de 1914 reprodução/X @potus – 27.abr.2024

A White House Correspondents’ Association, criada por jornalistas setoristas da Casa Branca em 25 de fevereiro de 1914, realizou no sábado (27.abr.2024) seu tradicional jantar anual. Além dos profissionais da imprensa que fazem o acompanhamento diário do governo norte-americano, o evento teve a presença de celebridades, do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden (Partido Democrata), e da vice-presidente, Kamala Harris (Partido Democrata).

Entre os que compareceram ao jantar realizado no Washington Hilton Hotel, em Washington, estão Billy Porter, Sean Penn, Chris Pine e Scarlett Johansson. Ainda, Keri Russell e Rufus Sewell, atores da série da Netflix “A Diplomata”.

Eis algumas das celebridades que compareceram:

Al Roker; Billy Porter; Caitlyn Jenner; Colin Jost; Chris Pine; Da’Vine Joy Randolph; Fran Drescher; Hiroyuki Sanada; Jean Reno; Jon Hamm; Keri Russell; Lauren Ash; Lynda Carter; Molly Ringwald; Naomi Biden; Questlove; Rachel Brosnahan; Rosario Dawson; Rufus Sewell; Scarlett Johansson; Sean Penn; Sophia Bush; Zofia Borucka. Veja imagens publicadas nas redes sociais:

Vice-presidente Kamala Harris com o marido, Douglas Emhoff



A atriz Scarlett Johansson A atriz Rachel Brosnahan





Sophia Bush (à direita) com a namorada, Ashlyn Harris (à esquerda)



Em seu discurso, Biden voltou a minimizar as críticas que tem recebido por conta de sua idade. O presidente dos EUA tem 81 anos e, caso vença as eleições de novembro deste ano, iniciará seu 2º mandato com 82 anos.

“As eleições de 2024 estão a todo vapor. E, sim, a idade é um problema. Sou um homem adulto concorrendo contra uma criança de 6 anos”, disse, em referência ao ex-presidente norte-americano Donald Trump (Partido Republicano), seu provável adversário no pleito. “Me sinto ótimo. Eu realmente me sinto ótimo. Estou fazendo campanha em todo o país”, acrescentou.

Biden apelar que governos estrangeiroos libertem “imediatamente” os jornalistas detidos. Ele citou Evan Gershkovich, profissional do The Wall Street Journal preso na Rússia, e Alsu Kurmasheva, profissional da Radio Free Europe, também detida na Rússia.

“O jornalismo não é claramente um crime. Nem aqui, nem ali, nem em qualquer parte do mundo”, declarou Biden. “E [o presidente russo, Vladimir] Putin deveria libertar Evan e Alsou imediatamente”, completou.