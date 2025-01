Celtics vencem Timberwolves fora de casa em jogo brilhante de Tatum

Nesta quinta-feira (2/1), o Minnesota Timberwolves (17-16) recebeu o Boston Celtics (25-9) no Target Center, naquele que foi o segundo e último jogo entre as equipes na temporada regular da NBA. Mesmo jogando longe de seus domínios e desfalcados de Jaylen Brown e Kristaps Porzingis, os Celtics conseguiram a vitória por 118 x 115. Assim, completaram a “dobradinha” na série, vencendo os dois confrontos.

Ambas as equipes tiveram bom aproveitamento no perímetro. Boston acertou 22 de 57 tentativas, alcançando seu 14° jogo com 20 ou mais bolas de três. Minnesota, por sua vez, converteu 21 de 39. O grande diferencial do duelo, no entanto, foram os turnovers. Os Timberwolves desperdiçaram a posse em 16 oportunidades, contra apenas quatro dos adversários, que transformaram os erros em 22 pontos.

