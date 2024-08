Celular, velocidade e estacionamento: veja multas mais aplicadas no DF

Dirigir usando o celular, o excesso de velocidade e estacionar em local proibido são alguns dos principais motivos de multas aplicadas a motoristas do Distrito Federal. Nos últimos quatro anos, mais de 1,7 milhão de multas por velocidade foram destinadas a brasilienses, por exemplo. Os dados são do Departamento de Trânsito (Detran-DF).

Considerando apenas 2024, de janeiro a maio, mais de 279 mil pessoas foram multados por excesso de velocidade — média de 55,8 mil autuados por mês.

Em seguida, no ranking, aparecem estacionar em local proibido e não usar cinto de segurança, com 59.419 e 20.644 autuações, respectivamente.

O valor das multas que aparecem no ranking vão desde R$ 130,16 a R$ 880,41, além dos pontos na carteira do autuado.

Veja o ranking:

O que diz a lei Segundo o artigo 218 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que trata do excesso de velocidade, trafegar em velocidade até 20% maior do que a permitida gera infração média. Se o valor for 50% maior do que o autorizado, a infração passa a ser grave.

A multa torna-se gravíssima quando a velocidade do veículo é superior a 50% — e isso causa a suspensão do direito de dirigir.

Estacionar o veículo em local proibido é uma infração grave e corresponde a 5 pontos na carteira de habilitação. Avançar o sinal vermelho é gravíssima são computados 7 pontos na CNH. Dirigir usando o celular — falando ou digitando — é uma infração também gravíssima. Já não usar o cinto de segurança é grave.

Arrecadação Em 2023, o DF arrecadou R$ 361,8 milhões em multas. Do total arrecadado, R$ 200,4 milhões referem-se a multas emitidas pelo Detran-DF – que faz a fiscalização das vias urbanas.

Os outros R$ 161,4 milhões são de infrações flagradas pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF), responsável pelas rodovias. Os dados constam no Portal da Transparência do Distrito Federal.

A maioria dos pagamento foram referentes às multas por excesso de velocidade.

