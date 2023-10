Celulares dos EUA tocarão às 15h20 nesta quarta (4/10); saiba o motivo

Todos os celulares dos Estados Unidos vão acionar alarmes às 14h20 desta quarta-feira (4/10), pela hora da Costa Leste americana, 15h20, no horário de Brasília. A medida faz parte de um teste de segurança realizado pela Agência Federal de Gerenciamento de Emergências dos EUA (Fema, na sigla em inglês).

O alerta será realizado em duas partes, sendo elas: a WEA, direcionada aos telefones celulares; e a EAS, com mensagens que serão enviadas para rádios e televisões.

A parte EAS do teste está programada para durar aproximadamente um minuto e será realizada com a participação de emissoras de rádio e televisão, sistemas a cabo, provedores de rádio e televisão via satélite e provedores de vídeo com fio.

Todos vão receber a mesma mensagem exibida em inglês ou espanhol, dependendo das configurações de idioma do aparelho:

“ESTE É UM TESTE do Sistema Nacional de Alerta de Emergência Sem Fio. Nenhuma ação é necessária”.

Sistema de alerta para celulares O teste tem como objetivo verificar a eficácia do meios de alerta à população sobre emergências, especialmente, em nível nacional. Caso o teste desta quarta-feira seja adiado devido ao mau tempo ou outro evento, outra iniciativa do tipo será feita em 11 de outubro.

Para garantir que os alertas sejam acessíveis a todo o público, incluindo pessoas com deficiência, as mensagens são acompanhadas por um tom e vibração únicos.