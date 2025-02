Cena de horror em Caravelas: corpo desfigurado é achado próximo a barco de pesca

A manhã desta terça-feira (04) começou com uma descoberta macabra na orla do bairro de Ponta de Areia, em Caravelas. O corpo de uma mulher, brutalmente assassinado, foi encontrado próximo a um barco de pesca, cercado por uma poça de sangue, evidenciando a violência extrema do crime.

A cena do crime expôs uma morte cruel e calculada. A vítima apresentava lacerções profundas, que desfiguraram parte de seu rosto, reforçando a hipótese de uma emboscada antes da execução. No entanto, a causa exata das lesões só poderá ser determinada após exames periciais.

Sem qualquer documento de identificação, a vítima permanece como um mistério. Policiais militares isolaram a área e acionaram a Polícia Civil, que autorizou a remoção do corpo para o IML de Itamaraju, onde passará por exames e tentativas de reconhecimento por familiares.

A brutalidade do caso levanta dúvidas sobre motivação e autoria, que serão investigadas em um inquérito policial. Enquanto isso, a comunidade de Caravelas está em choque, temendo que o crime seja reflexo de uma onda de violência que precisa ser urgentemente combatida.