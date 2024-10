“Cena desesperadora”, relata esposa de homem feito refém no Lago Sul

O homem de 35 anos que foi rendido e mantido como refém por criminosos enquanto estava sozinho em casa, no Lago Sul, sofreu diversas lesões pelo corpo e precisou ficar internado na UTI de um hospital particular. O crime foi cometido na noite de domingo (13/10). Até a última atualização desta matéria, os bandidos não haviam sido identificados.

Eles ameaçaram a vítima, em posse de uma arma de fogo, e exigiram que indicasse onde estavam os bens de valores da casa. Além disso, obrigaram o morador a acessar o aplicativo do banco, mas não tiveram êxito em realizar transferências bancárias devido ao horário.

Os criminosos também o agrediram fisicamente com golpes nas costelas, na cabeça e em outras partes do corpo.

Antes de fugirem da residência, os bandidos trancaram o morador dentro do armário de um dos quartos. Segundo a vitima, eles afirmaram que iriam voltar para matá-lo.

Em entrevista ao Metrópoles, a esposa do morador, que não estava em casa no momento da invasão, relatou que o marido precisou ficar internado por dois dias para os médicos avaliarem a gravidade dos ferimentos que ele teve.

“Ele sofreu diversas lesões na cabeça, no rosto, na córnea, além de edemas nas costelas e lesões nos pulsos, por ter sido amarrado. Os médicos já o liberaram para receber alta e prosseguir com os tratamentos clínicos em casa”, detalhou a mulher que prefere não ser identificada.

O morador foi resgatado quando a esposa dele chegou em casa, por volta das 2h da madrugada de segunda-feira (14/10). Na data do ocorrido, ela havia trabalhado durante o dia e depois foi em um aniversário.

“Fiquei em choque ao chegar e me deparar com o portão e a porta de casa abertos, vi pedaços do farol do carro do meu marido no chão. Quando entrei na sala, ouvi batidas fortes vindas de alguma porta, a parte térrea da casa estava arrumada, quando subi para o piso superior e entrei no quarto estava tudo revirado e meu marido trancado no armário. Foi uma cena desesperadora, ainda mais após ver o estado físico dele”, detalha a cena.

Ao todo, três criminosos encapuzados e de máscara invadiram a residência. Um quarto suspeito teria ficado dentro de um carro do lado de fora da casa com um rádio.

A mulher que mora na casa invadida disse que os bandidos primeiro tentaram acessar a casa vizinha e, depois, pularam o muro para o lote dela.

“Sempre fui cuidadosa em relação à segurança da casa, então o sentimento que fica agora é de insegurança e medo. Acredito que a agressão física foi o que, de fato, mais afetou meu marido, que ficou preocupado com a minha segurança e, também, com nossos animais”, comenta ela.

Depois de deixaram o morador trancado dentro de um armário, os criminosos fugiram no no carro dele, uma BMW 320i. A reportagem apurou que o automóvel de luxo foi localizado na madrugada dessa segunda-feira (14/10). O veículo estava abandonado na BR-060, na altura do Terminal Rodoviário de Samambaia Sul.

Segundo a esposa do morador alvo do grupo, a BMW foi encontrada com o para-choque e o farol traseiro quebrados, rodas danificadas, pneus furados e com excremento no interior.

Além do carro, os criminosos também levaram roupas, joias, bolsas femininas, notebook, tablet, duas televisões, relógios, dois aparelhos celulares, câmera fotográfica, aparelhos das câmeras de segurança da residência e US$ 500 em espécie.

“Apesar da localização onde moramos, somos pessoas simples e não temos artigos de grande valor. Levaram também meus instrumentos de trabalho. O que foi mais sentido para mim foram as joias que eram da minha avó e, também, as do meu casamento. Eram coisas muito mais de valor emocional”, explica.

Segundo a mulher, muitos dos itens levados eram eletrônicos. Ela estima que o prejuízo tenha ultrapassado os R$ 30 mil, fora os danos do portão e do carro danificado. “Por sorte eles pouparam os três animais de estimação. Duas cadelas e uma gata”, acrescenta.

De acordo com o delegado-chefe da 10ª Delegacia de Polícia (Lago Sul), Anderson Espindola, os suspeitos de cometer o crime ainda não foram identificados. Ainda não há informações se os outros bens subtraídos foram recuperados.

Vídeo mostra a ação

Imagens das câmeras de segurança da casa registraram a movimentação dos assaltantes dentro da residência. Os homens aparecem encapuzados e andam se esgueirando pelo local.

Veja:

Entre janeiro e 2 de outubro deste ano, a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF) registrou apenas um roubo a residência no Lago Sul. Com a invasão ocorrida nesse domingo, o número sobe para dois.