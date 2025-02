O Cencosud S.A. assinou um acordo para a transferência e venda de ativos que a companhia opera em Minas Gerais, por meio da bandeira Bretas, para o Supermercados BH, por R$ 716 milhões. O acordo contempla a venda de toda a sua operação no estado, que inclui 54 supermercados, 8 postos de combustíveis, um centro de distribuição e outros ativos relacionados.

A marca opera nos estados de Minas Gerais e Goiás. O Cencosud manterá a propriedade e a exclusividade da marca Bretas e seguirá com a operação das 26 lojas da bandeira em Goiás. O acordo firmado entre o Cencosud Brasil e o Supermercados BH terá o valor ajustado no momento do fechamento da transação em função do capital de trabalho líquido e outras condições estabelecidas em contrato.

A operação ainda está sujeita à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) e ao cumprimento das condições contratuais habituais neste tipo de

operação, informa o Cencosud.

A transação considera a cessão de aluguel de um contrato de imóvel de propriedade da

Cencosud e cessão dos contratos de aluguéis dos imóveis restantes. Inclui ainda a venda de estoques, equipamentos, instalações e outros ativos fixos requeridos pela operação

no estado de Minas Gerais.

O Cencosud adquiriu a operação do Bretas em 2010 e afirma que considerou na decisão de venda dos ativos em Minas Gerais “o atual cenário competitivo, bem como a estratégia futura da companhia”. A escolha, ainda segundo a empresa, foi de focar em suas demais operações no Brasil: Bretas em Goiás, GBarbosa, Mercantil Atacado e Perini no Nordeste, Prezunic e SPID no Rio de Janeiro e GIGA Atacado, rede de Cash & Carry em São Paulo, adquirida em 2022.

“Esta operação pontual permitirá concentrar nossos esforços e recursos em mercados do Brasil onde vemos melhores oportunidades de crescimento e rentabilidade”, diz o CEO do Cencosud, Rodrigo Larrain.

O post Cencosud assina acordo para a venda do Bretas em Minas Gerais para o Supermercados BH apareceu primeiro em ISTOÉ DINHEIRO.