Ceni volta a criticar o gramado e vê queda do Bahia no segundo tempo: “Perdemos energia”

Bahia e Juazeirense ficaram no 0 a 0 na noite desta quarta-feira (5), em partida válida pela segunda rodada da Copa do Nordeste, disputada no Estádio Adauto Moraes. Após o confronto, o técnico Rogério Ceni analisou o desempenho da equipe e apontou a queda de intensidade no segundo tempo como um dos fatores que impediram a vitória.

O treinador optou por poupar alguns titulares e destacou que, apesar do domínio na primeira etapa, o time perdeu força ao longo do jogo.

“Acho que a gente caiu um pouco, mesmo com dois noves na área [Everaldo e Willian José], caímos de intensidade e não conseguimos vencer”, avaliou.

Ceni ainda mencionou a dificuldade imposta pela formação ofensiva no segundo tempo.

“Tivemos uma queda, perdemos energia. O jogo ficou mais amarrado, mais lento no segundo tempo. Talvez por ter os dois jogadores de área, a gente tenha perdido velocidade. Everaldo teve uma boa chance”, acrescentou.

O treinador voltou a criticar o gramado, questão que tem sido recorrente em suas entrevistas após partidas no interior do estado.

“O campo a gente já sabe as condições que oferece, é mais difícil para trocar passes. As jogadas diretas funcionam melhor. O campo não oferece velocidade, fica um pouco mais difícil”, destacou.

Por fim, Ceni afirmou que um gol no primeiro tempo poderia ter mudado o cenário da partida.

“Se a gente tivesse feito um gol no primeiro tempo, o cenário teria mudado, teríamos mais espaços”, concluiu.

O próximo compromisso do Bahia será no domingo (9), às 16h, diante do Colo-Colo, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova.