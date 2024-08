Cenipa afirma que avião que caiu em Vinhedo não fez comunicação sobre emergência

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) anunciou nesta sexta-feira (9) que a aeronave que caiu em Vinhedo, São Paulo, não emitiu nenhum sinal de emergência antes do acidente. O chefe do Cenipa, brigadeiro Marcelo Moreno, afirmou que “não houve comunicação por parte da aeronave com órgãos de controle sobre uma emergência”. Ele ressaltou que as informações disponíveis ainda são preliminares. O acidente ocorreu por volta das 13h30 e envolveu um avião turboélice ATR-72-500 da Voepass, que partiu de Cascavel, no Paraná, com destino ao Aeroporto de Guarulhos, região metropolitana de São Paulo. O voo transportava 57 passageiros e 4 tripulantes. Todos morreram. O contato com o avião foi perdido às 13h22, e o sistema Salvaero foi acionado às 13h26 para localizar a aeronave, que foi encontrada em um condomínio na região do bairro Capela. A caixa preta já foi encontrada.

Segundo o diretor da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), Luis Ricardo, a aeronave estava em condições normais de navegabilidade e os tripulantes possuíam certificados válidos. A agência está acompanhando de perto as investigações e a assistência às famílias das vítimas. A FAB )Força Aérea Brasileira) informou que o voo estava dentro da normalidade até 13h20. A partir das 13h21, a aeronave não respondeu às chamadas do Controle de Aproximação de São Paulo e não relatou condições meteorológicas adversas.

O brigadeiro Marcelo Moreno explicou que as investigações irão avaliar fatores humanos, ambientais e do equipamento. “Tudo é muito prematuro neste momento”, disse ele, destacando que é cedo para determinar as causas exatas do acidente. A Anac lamentou o acidente e está monitorando o andamento das investigações. A situação da aeronave e dos tripulantes está sendo cuidadosamente verificada pela agência que também está acompanhando o atendimento às vítimas e seus familiares.

Publicada por Felipe Cerqueira

*Reportagem produzida com auxílio de IA