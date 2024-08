Cenipa recomendou reforço do treinamento de pilotos de ATR em 2021

Pedido foi feito depois de incidente grave com um ATR-72 envolvendo formação de gelo em 2013; modelo é o mesmo do que caiu no domingo

O Cenipa (Centro de Investigações e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) recomendou o reforço do treinamento de pilotos de aviões ATR em voos com condições de gelo em relatório de 2021. A orientação foi dada à Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) depois de um incidente grave envolvendo a perda de controle de um avião do modelo em 2013. Eis a íntegra do documento (PDF – 3 MB).

O episódio ocorreu com um ATR-72, mesmo modelo que caiu em Vinhedo (SP) na 6a feira (9.ago2024). A condição do incidente também é similar à da queda do avião da Voepass que deixou 62 mortos. No caso de 2013, não houve feridos.

O incidente aconteceu em 26 de julho de 2013 com um voo da Trip Linhas Aéreas. A companhia encerrou suas atividades no mesmo ano, quando foi incorporada pela Azul. O avião decolou do Aeroporto Internacional de Maceió (AL), às 21h10, com destino ao Aeroporto Internacional de Salvador (BA).

De acordo com o relatório do Cenipa, a tripulação perdeu o controle do avião, um PP-PTU, modelo ATR-72-212A, na altura de Esplanada, interior da Bahia, por volta das 21h42min. Sobrevoava uma região de acúmulo de gelo com o sistema de degelo desativado.

O avião passou por uma rápida variação de velocidade seguida por queda de 5.000 pés – caiu de 16.000 pés para 11.000 pés. O piloto declarou emergência e assumiu o controle manual. O pouso foi feito em segurança no aeroporto da capital baiana. Nenhum dos 58 passageiros e 4 tripulantes ficou ferido.

O Cenipa indicou como fatores contribuintes para o incidente:

aplicação de comandos inadequados pelos pilotos; condições meteorológicas adversas; confusão na comunicação na cabine de comando entre pilotos e co-pilotos; avaliação inadequada da tripulação dos parâmetros de operação do sistema “antigelo” do avião; percepção imprecisa do impacto das condições de acumulo de gelo na operação aérea; e erro no processo decisório dos pilotos. Finalizada a investigação, o Cenipa recomendou à Anac:

atuação junto às companhias aéreas de aeronaves ATR para que as operadoras garantam treinamentos teóricos, simulados e práticos suficientes para que as tripulações adquiram o conhecimento e desenvolvam as habilidades necessárias para reconhecer e realizar as ações adequadas em um voo sob condições de formação de gelo; e atuação junto aos operadores de aeronaves ATR, a fim de que estes implementem a filosofia UPRT (Treinamento de Prevenção e Recuperação de Atitudes Anormais) no manual de operação da companhia aérea e no treinamento associado. Voo 2283 O avião turboélice ATR-72 da Voepass fazia o voo 2283, que ia de Cascavel, no Paraná, ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Decolou com 62 pessoas, sendo 4 tripulantes, e caiu pouco depois das 13h20 em Vinhedo, no interior de São Paulo, a 70 km do destino do voo. Não houve sobreviventes. É o acidente mais grave na aviação comercial brasileira desde 2007.

Os dados da caixa-preta do avião ATR-72, da Voepass, foram extraídos no domingo (11.ago), incluindo os áudios com as conversas na cabine de comando nos minutos finais do voo 2283. Entretanto, as autoridades responsáveis pelas investigações não divulgarão informações ao público antes de 30 dias.

De acordo com as informações iniciais da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), o avião estava em situação regular.

A companhia aérea manifestou “profunda dor” pelo acidente. “A equipe da Voepass Linhas Aéreas segue direcionando seus esforços para apoiar de forma irrestrita as famílias das vítimas, a fim de prover não só estrutura operacional, mas também conforto e solidariedade, além de contribuir com as investigações junto às autoridades competentes”, publicou, em nota.

