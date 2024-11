Centrão alerta PT que eventual indicação de Gleisi ao TCU não passa

Lideranças do Centrão alertaram caciques do PT que uma eventual indicação da presidente do partido, Gleisi Hoffmann, para uma vaga no Tribunal de Contas da União (TCU) não passaria no plenário da Câmara.

Como a coluna noticiou na terça-feira (29/10), o PT negociou, entre outros cargos, a indicação de um nome para TCU em troca do apoio da sigla a Hugo Motta (Republicanos- PB) na disputa pelo comando da Câmara.

Entre os petistas cotados para a possível indicação estão o de Gleisi e o do atual líder do PT na Câmara, deputado Odair Cunha (MG). A secretária-executiva da Casa Civil, Miriam Belchior, também é citada como opção.

Caciques do Centrão, no entanto, alertaram o PT que o nome de Gleisi enfrentaria muita resistência para ser aprovado no plenário da Câmara. A próxima vaga que deve abrir no TCU deve ser de indicação da Casa.

Líderes do bloco afirmam que, mesmo com um acordo fechado com Motta e com Arthur Lira (PP-AL), o voto que elege o indicado da Câmara para o TCU é secreto, o que costuma provocar “traições”.

Planalto também vê dificuldades para Gleisi

A avaliação da dificuldade de Gleisi também é compartilhada por ministros do Palácio do Planalto. Eles lembram que o PT já sofreu uma derrota semelhante em 2005, quando tentou emplacar o petista José Pimentel no TCU.

Naquela época, Lula estava em seu primeiro mandato como presidente da Câmara e havia uma acordo para que o PT ficasse com a vaga na Corte de Contas. Pimentel, contudo, acabou ficando em segundo lugar na votação.

O vencedor da disputa foi o então deputado federal Augusto Nardes, que era filiado ao PP. Quase 20 anos depois, é na vaga de Nardes que o PT aposta para indicar um nome do partido no terceiro mandato de Lula.

Para isso, o ministro do TCU precisa topar antecipar sua aposentadoria na Corte de Contas. Nardes só completará 75 anos de idade no ano de 2027, quando terá de se aposentar compulsoriamente.

Ministro do TCU se despede

O magistrado tem dado sinais contraditórios em relação à sua disposição de se aposentar. Na semana passada, ele pediu a palavra, no fim de uma reunião internacional de tribunais de contas para se despedir.

“Gostaria somente de fazer um agradecimento por todo o tempo que trabalhei como todos vocês, praticamente 20 anos. (…) Me vou com o coração partido, mas não vou esquecer jamais amigos como vocês”, disse, com a voz embargada.

Ministros do TCU ponderam, contudo, que Nardes já se despediu em outros eventos internacionais e, até agora, não renunciou ao cargo. “Ele faz acenos contraditórios”, diz um integrante da Corte de Contas.