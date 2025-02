Centro Cultural de cidade baiana é interditado devido a riscos em estrutura

O Centro Artesanal e Cultural de Nazaré, no Recôncavo baiano, foi interditado neste sábado (8). O local estaria abandonado e sem manutenção preventiva há cerca de oito anos. Segundo Blog do Valente, parceiro do Bahia Notícias, a interdição foi feita pela prefeitura devido aos riscos estruturais no prédio histórico. No local há telhas caídas e material apodrecido devido à ação de cupins.

O caso chamou a atenção depois que um barrote se desprendeu da estrutura e por pouco não atingiu pedestres que transitavam pelo local. Segundo permissionários, pedidos de manutenção já haviam sido feitos à gestão anterior, mas foram ignorados.

Nesta segunda-feira (10), uma equipe técnica da Secretaria de Infraestrutura fará uma vistoria para elaborar um laudo técnico que deve nortear as ações de recuperação do telhado do espaço.

Antes, equipes das secretarias de Ordem Pública, Infraestrutura, Cultura e Turismo, além da Defesa Civil, estiveram no local para adotar medidas emergenciais e notificar os permissionários sobre a interdição.