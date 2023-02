Centro de educação infantil é arrombado e merenda é roubada no Imbuí

Um centro de educação infantil teve que suspender as aulas após ser arrombado e diversos materiais serem roubados. Até a merenda escolar do estabelecimento foi levada na ação.

O arrombamento aconteceu Rua Jayme Sapolnik, no Imbuí, na terça-feira (7), no Centro Municipal de Educação União Boca do Rio. Segundo a Secretaria Municipal da Educação (Smed), foram roubados TV, alimentação escolar, notebook, celular corporativo, caixa de som. Portas e janelas foram danificadas na ação.

Nesta quinta-feira (9) está sendo feita a reposição da merenda escolar e conserto dos objetos que foram danificados. A previsão de retomada das aulas dos 280 alunos é sexta-feira (10), de acordo com a secretaria.

Segundo a Polícia Civil, imagens de câmeras de segurança estão sendo analisadas para ajudar na identificação dos envolvidos. O caso está sendo investigado pela A 9ª Delegacia Territorial (DT/Boca do Rio).