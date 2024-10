Centro de Estudos e Aperfeiçoamento da PGE-BA promove debate sobre saúde mental

O Centro de Estudos e Aperfeiçoamento da Procuradoria Geral do Estado da Bahia vai promover uma Roda de Conversa sobre Saúde Mental, no dia 30 de outubro, às 9h, no Auditório Paulo Spínola.

O evento, que será aberto ao público, visa promover a conscientização sobre a saúde mental e contará com a participação de importantes especialistas na área da psicologia e psicanálise, proporcionando um espaço de diálogo e troca de experiências sobre os cuidados com a saúde mental no ambiente de trabalho e na vida cotidiana.

‌Entre as palestrantes está Ana Aparecida N. Martinelli Braga, psicanalista e professora adjunta da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (EBMSP). Com ampla experiência em saúde do trabalhador e promoção da saúde mental nas organizações, Fernanda Prado também vai palestrar.