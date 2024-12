Centro de São Paulo fecha 2024 com redução de crimes e projetos de revitalização

Segundo o Palácio dos Bandeirantes, a redução nos crimes se deve, em parte, ao aumento do policiamento e ações integradas entre o governo estadual e a prefeitura. Desde 2023, a região central recebeu 400 novos policiais, quatro bases comunitárias fixas da Polícia Militar, uma base móvel e 1.300 agentes para a Operação Delegada, destinada ao combate ao comércio irregular. Em 21 meses, foram realizadas 12 mil prisões e apreendidas 5,1 toneladas de drogas.

Outro marco em 2024 foi o avanço no projeto de transferência do centro administrativo do governo paulista para os Campos Elísios, no centro da capital. A iniciativa busca centralizar secretarias, fundações e autarquias estaduais, além de impulsionar a revitalização urbana. O projeto arquitetônico prevê a construção de edifícios sustentáveis com fachadas ativas e integração com o entorno histórico. Estima-se que o complexo abrigará cerca de 22 mil servidores. O edital da Parceria Público-Privada (PPP) deve ser lançado em 2025, com a assinatura do contrato prevista para o segundo semestre.

Atendimento a dependentes químicos

O governo também ampliou ações de cuidado para dependentes químicos na região central, aumentando em 90% o número de leitos em hospitais especializados, de 354 para 675. Em 2024, o HUB de Cuidados em Crack e outras drogas realizou 45.900 atendimentos, abrangendo 26.400 pacientes. Destes, 20 mil foram encaminhados para serviços como hospitais, UBSs, comunidades terapêuticas e AMEs.

Ainda em 2024, foram inauguradas duas Casas Terapêuticas destinadas ao acolhimento de pessoas em situação de rua e com transtornos por uso de substâncias psicoativas. Desde 2023, seis unidades desse tipo foram abertas, oferecendo atendimento multidisciplinar.