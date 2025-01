Centro Municipal de Referência LGBT+ Vida Bruno oferece serviços gratuitos para a população

O Centro Municipal de Referência LGBT+ Vida Bruno realizou 875 atendimentos, entre janeiro e dezembro de 2024. Alguns dos serviços mais procurados na instituição são a troca de nome, a realização e atualização do CadÚnico – Cadastro Único para Programas Sociais –, os atendimentos sociais e jurídicos.

Também no ano passado, o equipamento passou a realizar a identificação por cor das pessoas atendidas e verificou que, em média, 80% dos atendidos se autodeclararam pretos ou pardos. Além disso, o espaço também tem atendido estudantes de graduação que desejam conhecer melhor a estrutura para o desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso, além de policiais que participam do Curso de Formação de Praças para um atendimento que respeite as diversidades.

“É uma estrutura muito importante para o ambiente LGBT+ de Salvador, pois oferece serviços aos quais a população às vezes não tem acesso, até por não saber da existência de determinados programas. É um espaço que oferece serviço de orientação jurídica, por meio do qual é possível tirar dúvidas. Muita coisa mudou desde que o Centro surgiu, em 2016, pois ainda não havia legislação federal para algumas questões. A LGBTfobia, por exemplo, ainda não era crime, então a cada ano o centro se renova”, conta o coordenador de Políticas e Promoção da Cidadania LGBT+, Marcelo Cerqueira.