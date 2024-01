CEO da Arezzo&Co, Alexandre Birman é eleito a “Pessoa do Ano”

Empresário foi nomeado pela Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos; receberá o prêmio em 15 de maio de 2024

Alexandre Birman é filho de Anderson Birman, fundador da Arezzo&Co reprodução/Instagram @alebirman – 25.mai.2023

1.jan.2024 (segunda-feira)



O CEO da Arezzo&Co, Alexandre Birman, foi eleito a 52ª “Pessoa do Ano” pela Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos (em inglês: Brazilian-American Chamber of Commerce). A cerimônia em que Birman receberá o prêmio está marcada para 15 de maio de 2024, em Nova York.

A premiação é concedida há 52 anos pela organização a 2 líderes proeminentes no setor do comércio, sendo 1 brasileiro e 1 norte-americano, os quais tenham habilidades particulares para o estreitamento e fortalecimento de laços entre Brasil e EUA.

Alexandre Birman é filho de Anderson Birman, fundador da Arezzo&Co. Hoje, é CEO da empresa. A Arezzo&Co reúne as marcas Arezzo, Schutz, Anacapri, Alexandre Birman, Fiever e Alme.

Em seu perfil oficial no Instagram, Birman afirmou que o prêmio era um “reconhecimento” de uma vida dedicada ao negócio. Dedicou o título aos 9.000 colaboradores diretos da companhia e aos seus parceiros comerciais.

Em 2023, a “Pessoa do Ano” eleita pela organização foi o presidente da Suzano Papel e Celulose, Walter Schalka. Em 2020, foi eleita a presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza, Luiza Helena Trajano –no entanto, por conta da pandemia de covid-19, Trajano só conseguiu receber o prêmio em 2022.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) também já foi nomeado para o prêmio, em 2019, quando ainda era o chefe do Executivo.