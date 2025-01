CEO da Rivian não se intimida com política de Trump contra carros elétricos

Logo que assumiu o cargo, o presidente Donald Trump anunciou uma série de medidas que poderiam prejudicar o crescimento do mercado de veículos elétricos (EVs) nos EUA, incluindo a reversão do subsídio de US$ 7.500 para a compra de carros limpos e o afrouxamento das regulamentações de poluição.

No entanto, R.J. Scaringe, CEO da Rivian, não está preocupado com o impacto imediato dessas mudanças em sua empresa.

Scaringe afirmou para o InsideEVs que a Rivian está focada em um futuro de transporte totalmente elétrico, independentemente de políticas de curto prazo, e que a transição global para veículos elétricos está bem encaminhada.

Leia mais:

O executivo disse acreditar que, embora outros fabricantes de veículos possam recuar em suas ofertas de veículos elétricos devido a preocupações financeiras, isso pode beneficiar a Rivian, reduzindo a competição no curto prazo.

Governo Trump deverá dificultar a ascensão do mercado de carros elétricos nos EUA (Imagem: Jonah Elkowitz/Shutterstock)

Contudo, Scaringe adverte que essa abordagem poderia prejudicar o desenvolvimento do mercado elétrico nos EUA e deixar o país atrás na mudança global para carros elétricos.

Rivian mira em um futuro de sucesso global

Scaringe também destacou que a Rivian continuará a investir em veículos elétricos , independentemente da política dos EUA, pois a demanda global e a queda nos preços dos veículos elétricos garantirão o sucesso a longo prazo.

, independentemente da política dos EUA, pois a demanda global e a queda nos preços dos veículos elétricos garantirão o sucesso a longo prazo. A montadora chinesa BYD, por exemplo, já está se expandindo rapidamente no mercado global.

A Rivian, que atualmente fabrica o SUV R1S e a picape R1T, não vê a eliminação do subsídio para a compra de elétricos afetando significativamente suas vendas, já que seus modelos são mais caros e os clientes geralmente não se qualificam para os incentivos.

No entanto, Scaringe expressou preocupação com o possível fim de incentivos para a fabricação de baterias nos EUA, o que pode afetar a Rivian a longo prazo, especialmente no caso do modelo mais acessível da marca, o R2, programado para ser lançado em 2026.

Apesar disso, ele acredita que a Rivian, com o apoio de investidores como a Volkswagen, está bem posicionada para enfrentar os desafios e alcançar a saúde financeira necessária para crescer no mercado.

CEO da Rivian acredita que política de Trump não evitará o futuro de dominância dos veículos elétricos no longo prazo (Imagem: Michael Vi/Shutterstock)

