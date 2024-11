CEO do Barcelona de Ilhéus revela chegada de reforços estrangeiros para ‘criar ambiente competitivo’

O CEO do Barcelona de Ilhéus, Weliton Nascimento, esteve presente no lançamento do conselho técnico do Campeonato Baiano de 2025, na manhã desta quinta-feira (14). Após uma boa campanha do Barça, que garantiu vaga na Série D e chegou às semifinais do Baianão 2024, Weliton projetou os planejamentos para a próxima temporada da competição estadual.

“Temos em mente que temos que fazer uma campanha igual ou superior a essa. Tivemos um aproveitamento de 56% e queremos subir esse número. Por mais que a gente tenha mais outras três competições, a Copa do Nordeste, Copa do Brasil e a Série D do Campeonato Brasileiro, vamos priorizar o Baiano, que vai distribuir novas vagas de classificação para o ano seguinte. Por mais que existam outras coisas importantes, o nosso foco é disputar pelo título baiano novamente”, sinalizou o dirigente.

Com exclusividade ao Bahia Notícias, o CEO da Onça-Pintada revelou que o clube contratará jogadores estrangeiros. A ideia, além de fortalecer a qualidade da equipe, é fomentar uma competição sadia entre os jogadores visando a conquista do título baiano.

“Queremos sempre trazer algo diferente. Eu gosto sempre de reinventar e assim acontece nas minhas empresas. Neste ano, nós trouxemos quatro atletas estrangeiros, e deve estar vindo mais um quinto. Isso além de movimentar a curiosidade das pessoas e o noticiários, queremos abrir um momento de competição entre os nossos atletas para disputar vagas e criar um ambiente competitivo entre eles. Obviamente vai chamar um pouco da atenção do nosso torcedor”, contou.