CEO do Botafogo afirma que clubes brasileiros mentem valores de patrocínio

Thairo Arruda, CEO do Botafogo, abriu polêmica após dizer que clubes brasileiros mentem o verdadeiro valor de seus patrocínios. A fala aconteceu na noite desta segunda-feira (6) no anúncio da Vbet como patrocinadora master da equipe carioca. Segundo o dirigente, o novo acordo coloca o Botafogo no top 5 de melhores patrocínios do futebol brasileiro.

WhatsApp

Thairo foi direto ao afirmar sua insatisfação com o que os rivais apresentam: “Vou falar para todo mundo entender, em claro e bom tom. Sabe esses rankings de patrocinadores que existem na internet? É tudo mentira. Os clubes do Brasil mentem os seus números para falar que são os maiores. Não são. O Botafogo, com a VBet, é top 5 do Brasil com total segurança. Esses rankings que têm por aí não valem nada, o que vale é o contrato assinado.”

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Botafogo F.R. (@botafogo)

A empresa pagará R$ 55 milhões por ano aos cofres alvinegros, sendo assim o maior patrocínio da história do clube. Em campo, o Botafogo estreia na temporada contra o Maricá, no próximo sábado (11), às 16h, no Engenhão, pelo Campeonato Carioca.