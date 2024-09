CEOs do tráfico de drogas são alvos de operação policial na zona leste

São Paulo — A Polícia Civil deflagrou nesta quinta-feira (19/9) uma operação chamada de CEO, do inglês “chief executive officer” (diretor executivo, em português), que tem líderes do tráfico de drogas na região do Parque Savoy, na zona leste de São Paulo, como alvos.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), duas pessoas foram presas até o momento. Além das prisões, centena de porções de drogas, dez celulares e mais de R$ 4 mil em espécie foram apreendidos. A Justiça expediu cinco mandados de prisão e 12 de busca e apreensão. Um deles em Mongaguá, na Baixada Santista.

As investigações começaram há cerca de dois meses quando policiais da 2ª Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise) apreenderam drogas, cadernos com anotações sobre tráfico e celulares. Após análise pericial dos itens, cinco traficantes foram identificados e a operação entrou em curso.

Ambos os presos estavam na região de São Mateus. No endereço do primeiro detido, de 41 anos, foram encontrados porções de cocaína, embalagens para colocar as drogas, sete celulares e mais de R$ 4 mil em espécie. Com o segundo preso foram apreendidos quatro celulares e um notebook.

Um imóvel que aparentava estar abandonado na região do Jardim Nossa Senhora do Carmo também foi alvo da operação. Nele foi encontrada uma grande quantidade de maconha, crack, ecstasy e haxixe.

Os casos foram registrados na 2ª Dise do Departamento Estadual de Investigações Sobre Entorpecentes (Denarc), que segue as investigações para localizar e prender os demais investigados.