Cerca de 1.320 profissionais da Segurança serão empregados no segundo turno das eleições em Camaçari

O Centro Integrado de Comunicação e Controle (CICC) será ativado para o segundo turno das eleições municipais, realizado na cidade de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, no próximo domingo (27). A célula vai funcionar das 7h do dia 26, sábado, até as 7h da segunda-feira (28), no Centro de Operações e Inteligência (COI), no CAB.

O CICC vai contar com as quatro Forças da Segurança Pública da Bahia, além das Superintendências de Inteligências, de Gestão Integrada da Ação Policial, de Telecomunicações e de Gestão Tecnológica e Organizacional, e mais 19 órgãos federais, municipais e instituições privadas.

POLICIAMENTO

O esquema no segundo turno será reforçado pela Secretaria da Segurança Pública com 1.320 policiais militares, civis, técnicos, além dos bombeiros militares. A operação ainda conta com o uso de mais de 180 viaturas empregadas na sede e nos distritos do município.

A ação ainda vai contar com 50 câmeras de videomonitoramento, 13 delas com tecnologia do Sistema de Reconhecimento Facial, ferramenta utilizada no auxílio e identificação de foragidos da Justiça. Duas Plataformas de Observação Elevadas (POE) também vão dar suporte para as equipes em campo.